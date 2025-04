Problemas em projeto travam obras de unidades de saúde do PAC

A Prefeitura de Campinas suspendeu por tempo indeterminado a licitação para construção dos novos centros de saúde do Boa Esperança e do Village, projetos que fazem parte do pacote de obras com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Município.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a suspensão se deve à necessidade de revisões técnicas no projeto executivo, etapa que já havia sido contemplada dentro do financiamento federal. O titular da pasta, Carlos José Barreiro, explicou que a licitação havia sido aberta no dia 14 de abril, mas problemas detectados após a publicação do edital impediram o avanço do processo.

“Resolvemos suspender a licitação para corrigir os problemas levantados e, na sequência, relançaremos o edital”, disse o secretário. Ele estima que o processo seja retomado em até 90 dias, embora a suspensão tenha sido feita em caráter “sine die” — ou seja, sem data definida para reabertura.