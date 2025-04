Feriado do Dia do Trabalho deve lotar o Aeroporto de Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber cerca de 194 mil passageiros durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, entre os dias 30 de abril (quarta-feira) e 5 de maio (segunda-feira), com previsão de 1.883 pousos e decolagens nesse período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dias de maior fluxo são esta quarta-feira (30), com 36,2 mil passageiros, a quinta (1º), com 35,3 mil, o domingo (4), com 32,6 mil, e a segunda (5), com 38,9 mil passageiros, entre embarques e desembarques. Os horários de pico devem ocorrer entre 17h e 23h50 nesta quarta-feira, e entre 19h e 23h50 no domingo, além da manhã de segunda-feira, das 5h às 12h.

Entre os destinos mais procurados estão capitais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória e cidades do interior paulista. No exterior, os voos para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Paris e Assunção devem concentrar o maior número de embarques.