Campinas leva cobertores e amplia atendimento à moradores de rua

O trabalho será executado pela equipe do SOS Rua , com acolhimento em albergue, distribuição de cobertores e atendimento social . O serviço funcionará todos os dias: de segunda a sexta-feira, das 8h à meia-noite; aos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite .

Em 2024, a Operação Inverno registrou 10.417 abordagens, com a distribuição de 16.376 cobertores e 1.887 acolhimentos no Samim, albergue 24 horas com capacidade para 120 pessoas, incluindo homens, mulheres, mães com crianças e público LGBTQIA+.

A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, reforçou a importância da ação. "O frio exige respostas rápidas, humanas e coordenadas. Buscamos mais do que abrigo: garantimos escuta, orientação e oportunidades de reintegração à rede de serviços da cidade", destacou.

Mesmo antes do lançamento oficial de 2025, a distribuição de cobertores já vinha sendo realizada devido às baixas temperaturas registradas no final de abril.