Câmara vota isenção de taxa para carros apreendidos às sextas

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (30), em primeira discussão, o projeto de lei que prevê a isenção da taxa de estadia no Pátio Municipal para veículos apreendidos a partir das 15h de sextas-feiras, vésperas de feriados e feriados prolongados. A proposta é do vereador Rodrigo Farmadic (União Brasil).

De acordo com o texto, a isenção valerá para o dia da apreensão, o sábado e o domingo, sendo retomada a cobrança somente a partir do primeiro dia útil subsequente. A medida também se aplica a feriados que não coincidam com fins de semana.

O parlamentar explica que a iniciativa visa corrigir uma injustiça, já que os veículos podem ser removidos a qualquer hora, mas só podem ser retirados do pátio em horário comercial durante os dias úteis. “Hoje o motorista é penalizado mesmo sem poder reaver o carro”, afirma Farmadic.