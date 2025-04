Chuvas retornam e Abril tem o dobro esperado para Campinas

Com isso, abril se destaca não só como o único mês a ultrapassar a média, como também se torna, de forma atípica, o segundo mês mais chuvoso do ano até agora , atrás apenas de janeiro (193 mm). Fevereiro (118 mm) e março (81 mm) ficaram bem abaixo do patamar esperado.

O mês também teve temperatura média ligeiramente mais alta, com média de 23,4°C, 1,2°C acima do normal. Apesar do calor, com máxima de 31,9°C, abril também registrou a menor temperatura do ano até agora: 15°C, na manhã desta quarta-feira, às 6h50.