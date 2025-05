Dia das Mães deve elevar vendas em 5,8% na região de Campinas

O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) projeta um aumento de 5,8% no faturamento para o Dia das Mães deste ano, com uma movimentação financeira estimada em R$ 788,5 milhões. Apenas em Campinas, a expectativa é de R$ 272,9 milhões em vendas, o que representa um crescimento de 5,5% em relação a 2024. A data será comemorada no próximo dia 11 de maio.

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), o ticket médio previsto é de R$ 277, valor 6,6% maior do que no ano passado. “O Dia das Mães é a data mais lucrativa do varejo depois do Natal. É um ótimo momento para inovar e atrair consumidores”, afirma o economista da entidade, Mário Eduardo Campos.

A projeção regional é um pouco abaixo da nacional, que prevê alta de 6,5% no volume de vendas e movimentação de R$ 14,2 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC).