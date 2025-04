Feriado do Trabalhador deve movimentar 3 mi de veículos na RMC

As concessionárias de rodovias da Região Metropolitana de Campinas (RMC) estimam que mais de 3 milhões de veículos circulem durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, entre esta quarta-feira (30) e o próximo domingo (4). O tráfego deve ser mais intenso nas tardes e no início das noites.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a CCR AutoBAn projeta 1,1 milhão de veículos, somando ida e volta da capital paulista. Os pontos críticos no sentido interior devem ocorrer entre 16h e 20h de quarta-feira e 9h e 13h de quinta-feira (1º). O retorno no domingo deve ter pico entre 15h e 22h.

A Renovias, responsável pelas ligações ao Circuito das Águas e ao Sul de Minas, prevê mais de 639 mil veículos. O fluxo será intenso na quarta à tarde e quinta pela manhã, com retorno carregado no domingo. A concessionária destacou a Operação Caminhão, válida de quinta a domingo, das 14h às 22h, que redireciona caminhoneiros com destino à capital para a Via Anhanguera (SP-330), acessando pela saída 48 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).