'Friozinho' continua na região e tempo se mantém estável

A previsão do tempo para esta quarta-feira (30) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) indica predomínio de sol a céu parcialmente nublado, com períodos de ventos moderados ao amanhecer e no fim da tarde.

As temperaturas variam entre 14°C e 25°C. Para os dias seguintes, até o domingo, os modelos meteorológicos indicam manutenção do tempo firme, com sol entre nuvens e ausência de chuvas. A tendência é de ventos moderados nos inícios e finais de dia, e temperaturas amenas, especialmente nas madrugadas, com mínimas próximas de 15°C.

As máximas devem subir gradualmente, atingindo valores entre 26°C e 27°C. Há possibilidade de formação de neblina em áreas de baixada e próximas a corpos d’água durante as madrugadas, com dissipação ao longo das manhãs.