Massacration volta a Campinas com show do álbum Metal is My Life

A banda Massacration, ícone do metal cômico brasileiro, volta a Campinas no próximo sábado, 3 de maio, com a turnê do novo álbum Metal is My Life, eleito melhor disco de 2025 pela revista Roadie Crew. O show será no Brasuca Multicultural, em Barão Geraldo, a partir das 20h. Ingressos já estão à venda no site da casa.

Criado em 2002 pelos humoristas do grupo Hermes e Renato, o Massacration combina riffs pesados e vocais potentes com letras escrachadas e sátiras do universo do heavy metal dos anos 1980. O novo trabalho apresenta faixas como "Macetation Apocalipse", "Flight of the Chicken" e a polêmica "November Gay", além de regravações como "Metal Milf" e "Anal Weapon War".

Com mais de 1,5 milhão de visualizações no clipe da faixa-título, o álbum conquistou crítica e fãs com sua irreverência e sonoridade consistente.

Serviço