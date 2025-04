Viracopos desembarca equipamentos para show de Lady Gaga

O Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), recebeu entre a noite de segunda e a tarde desta terça-feira (29) duas aeronaves com equipamentos para o show da cantora Lady Gaga, marcado para 3 de maio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao todo, foram desembarcados 41 paletes, totalizando cerca de 70 toneladas de equipamentos, que após liberação da Alfândega da Receita Federal seguiram em transporte terrestre para o Rio. Uma terceira aeronave, com mais equipamentos, fará a entrega direta no aeroporto da capital fluminense.

Mesmo a quase 500 quilômetros de distância do Rio, Viracopos foi escolhido pela infraestrutura e expertise em processar grandes volumes de carga para megaeventos. O terminal conta com equipe especializada, área controlada e monitorada 24 horas, garantindo agilidade e segurança na operação.