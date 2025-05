Região tem 1.100 vagas para vestibulares das Fatecs em 7 cidades

As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) já estão abertas e seguem até as 15h do dia 6 de junho, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. O valor da taxa é de R$ 50 e a prova será aplicada em 29 de junho.

Na região de Campinas, serão oferecidas 1.100 vagas, distribuídas entre sete cidades: Americana (300 vagas), Campinas (200), Indaiatuba (175), Itapira (75), Mogi Mirim (150), Piracicaba (100) e Sumaré (100).

Em todo o Estado, as 82 Fatecs disponibilizam 12.550 vagas em cursos superiores de tecnologia, gratuitos, nos formatos presencial e a distância. A lista completa de cursos, unidades e períodos está disponível no site oficial do vestibular.

Como se inscrever