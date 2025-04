Doenças respiratórias derrubam folga e forçam abertura de CSs

Com o crescimento da demanda, a Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti abriram 15 novos leitos pediátricos desde março, entre UTIs e enfermarias, em unidades como o Hospital Mário Gattinho, o Hospital Ouro Verde e a Irmandade de Misericórdia. Além disso, está em negociação a aquisição de mais quatro leitos de UTI infantil junto ao Hospital Samaritano.

A Prefeitura de Campinas anunciou que os centros de saúde da cidade funcionarão normalmente nesta sexta-feira (2) , ponto facultativo, e também no sábado (3) , das 7h às 13h, nas unidades que já costumam abrir aos sábados. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (29) e atende ao aumento da demanda causado pela sazonalidade das doenças respiratórias , que historicamente se intensifica entre abril e agosto.

Outras ações, como a suspensão de férias de servidores envolvidos no atendimento de pacientes respiratórios nos meses de maio, junho e julho e a reorganização de escalas médicas, também foram implementadas para reforçar o suporte à população.

A medida será repetida no feriado de Corpus Christi, entre 19 e 22 de junho. Os centros de saúde funcionarão na sexta-feira (20) e, no sábado (21), as unidades que já abrem aos sábados atenderão das 7h às 13h.

As unidades que abrem aos sábados são: Aeroporto, Parque Valença, Jardim Florence, Capivari, Santa Lúcia, Vista Alegre, União dos Bairros, DIC 1, Santo Antônio, Vila Ipê, São Quirino e Aurélia.