Campinas terá plantão nos serviços essenciais no feriado

A Prefeitura de Campinas manterá plantão nos serviços essenciais durante o feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira, 1º de maio, e no ponto facultativo da sexta-feira, 2, para garantir o atendimento de casos emergenciais. O expediente regular nas repartições será retomado na segunda-feira, 5 de maio, a partir das 8h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Serviços como Defesa Civil (199), Guarda Municipal (153), atendimento emergencial da Sanasa (0800 772 1195) e fiscalização de trânsito da Emdec (118) funcionam ininterruptamente. Já o Sistema 156, os Agilizas e o Espaço Cidadão ficarão fechados entre quinta e domingo.

Na rede de saúde, os centros de saúde não abrem na quinta. Na sexta, funcionam com equipe reduzida, e no sábado (3), apenas as unidades que abrem normalmente aos sábados estarão em operação.