Caravela Latin Jazz Band se apresenta em Barão Geraldo

A Caravela Latin Jazz Band sobe ao palco da Cervejaria Blacaman, em Barão Geraldo, nesta quarta-feira, 30 de abril, às 20h, com uma apresentação gratuita que promete reunir o melhor da música instrumental latina e do jazz contemporâneo. No repertório, composições de lendas do latin jazz como Michael Philip Mossman, Paquito d’Rivera, Ray Barreto e Moacir Santos, além de arranjos dançantes inspirados em ritmos como salsa, mambo, samba e baião.

Com um som que equilibra a complexidade harmônica do jazz de câmara e a intensidade das big bands, o grupo é formado por Bruno Cabral (sax tenor), Weber Marely (sax alto), Juliene Beringeli (sax barítono), Paulo Jordão (trompete), Glaucio Sant’ana (trombone), Caio Caria (piano), Gabriel Silva (contrabaixo), Pepa D’Elia (bateria), Alessandro Reiner e Igor Crecci (percussão).

A Blacaman fica na Avenida Santa Isabel, 493, e a entrada para o show é livre. A apresentação integra a programação cultural independente que tem movimentado a cena musical de Campinas, especialmente em regiões universitárias como Barão Geraldo.