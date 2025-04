Vacinação contra a gripe avança lentamente em Campinas

A vacinação contra a gripe segue em ritmo lento em Campinas. Em três semanas de campanha, a Secretaria de Saúde aplicou 83.174 doses do imunizante, número considerado abaixo da expectativa para o período. Do total, 63.770 doses foram direcionadas a idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, os principais públicos do Calendário Nacional de Vacinação, e 19.404 doses para os demais grupos prioritários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os idosos, foram aplicadas 55.576 doses, o que representa apenas 25,5% da população estimada de 217.232 pessoas. A vacinação de crianças atingiu 6.684 doses, somente 7,7% do público de 86.117, enquanto 1.510 gestantes foram imunizadas, equivalente a 16,4% das 9.194 estimadas.

A meta da Prefeitura é imunizar 90% de cada um desses grupos. Para crianças que recebem a vacina pela primeira vez, é necessário um reforço após 30 dias.