CNPEM destaca que Brasil deve liderar mercado de hidrogênio verde

Segundo o levantamento, o Brasil tem condições privilegiadas graças à matriz elétrica composta por cerca de 90% de fontes renováveis e à capacidade de armazenamento de energia nas hidrelétricas. Essa combinação permite atender à exigência internacional do “matching horário” , que determina a produção do hidrogênio exatamente nas horas de geração renovável, garantindo o caráter verde do combustível.

“A realidade brasileira é muito diferente de países que ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis. Aqui a energia renovável predomina, e os reservatórios funcionam como gigantescas baterias, o que nos permite pensar em regras diferenciadas de temporalidade”, afirmou Carlos Driemeier, pesquisador que liderou o estudo.

O trabalho também aponta que, embora fontes como solar e eólica tenham emissões durante a fabricação dos equipamentos, o impacto ambiental é muito inferior ao de fontes fósseis. “Mesmo considerando todo o ciclo de vida dos equipamentos, a emissão do hidrogênio verde por energia eólica é de cerca de 1 kg de CO? por 1 kg de hidrogênio, contra 11 kg no método tradicional de reforma do gás natural”, destacou o pesquisador Mateus Chagas.

Outro achado relevante é que as longas distâncias de transmissão de energia elétrica no Brasil não comprometem o baixo nível de emissões do hidrogênio produzido, o que favorece sua viabilidade mesmo em polos industriais afastados das fontes geradoras.