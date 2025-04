Montagner toma posse e destaca defesa da Unicamp pública

O professor Paulo Cesar Montagner, de 61 anos, assumiu oficialmente nesta segunda-feira (28) o cargo de 14º reitor da história da Unicamp, em cerimônia realizada no Centro de Convenções da universidade, em Campinas. Montagner ficará no comando da instituição até 2029, sucedendo o professor Antonio José de Almeida Meirelles.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a posse, o novo reitor reafirmou o compromisso com a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e com autonomia. Em discurso, Montagner definiu quatro princípios que guiarão sua gestão: a defesa da universidade pública, a valorização das pessoas, a sustentabilidade com justiça intergeracional e o fortalecimento do diálogo com a sociedade. “Nossa ideia de excelência é mais profunda e humana, nasce do compromisso com a pluralidade de saberes e o respeito às diferenças”, declarou.

O evento contou com a presença do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, que representou o governador Tarcísio de Freitas e alertou sobre a importância de atenção às mudanças provocadas pela nova legislação tributária.