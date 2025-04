Rodovia Zeferino Vaz é bloqueada após tombamento de caminhão

A rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) ficou bloqueada nos dois sentidos nesta terça-feira (29) devido ao tombamento de um caminhão bitrem carregado com combustível no km 120, em Paulínia. O acidente ocorreu por volta das 2h40. O motorista teve ferimentos moderados e foi socorrido.

O caminhão seguia no sentido Paulínia, perdeu o controle, cruzou o canteiro central e tombou na pista contrária, sentido Campinas. Houve derramamento de 33 mil litros de combustível, exigindo a atuação de equipes ambientais no local.

Para orientar o tráfego, desvios foram implantados pela concessionária no Trevo do Laranjão (km 121) e no Trevo de Betel (km 119). As opções para quem precisa chegar a Paulínia são duas: utilizar a estrada da Rhodia, em Barão Geraldo, e retornar à Zeferino Vaz no km 126, ou seguir pela Rodovia Anhanguera (SP-330) até acessar a cidade pela SP-333, no km 110.