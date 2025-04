Sumaré abre inscrições para aulas gratuitas de ballet e capoeira

A Prefeitura de Sumaré abriu as inscrições para uma série de aulas gratuitas que prometem movimentar a Fábrica de Cultura, no Centro da cidade. As atividades começam no dia 5 de maio e incluem ritmos, ballet e capoeira ao longo da semana.

Para participar, os interessados devem comparecer diretamente à Fábrica de Cultura, localizada na Praça da República, nº 72, levando um documento com foto, uma foto 3x4 e comprovante de endereço.

As aulas serão ministradas pelos profissionais Andreza e Gabriel (ritmos), Wellington (ballet) e Mestre Edvaldo Godoy (capoeira). As atividades ocorrerão em turmas nos períodos da manhã e da tarde, de segunda a sexta-feira, e são abertas a todas as idades e níveis de experiência.