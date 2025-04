Campinas conclui sexta microfloresta e já soma 7,4 mil mudas

A Prefeitura de Campinas concluiu, na segunda-feira (28), a sexta microfloresta urbana do município, localizada em um balão na entrada do Parque Itajaí, no distrito do Campo Grande. O novo espaço recebeu 720 mudas de árvores.

As duas microflorestas anteriores haviam sido implantadas na semana passada, no Parque Valença 1 e na Praça da Concórdia, no Jardim Novo Maracanã, também na região do Campo Grande. As ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Juntas, as seis microflorestas já somam 7,4 mil mudas plantadas. Estão sendo utilizadas espécies da Mata Atlântica, cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, no Parque Xangrilá.