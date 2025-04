Homem agride esposa, PM é chamada e o prende por tráfico de droga

Um homem foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e violência doméstica em Sumaré, após a esposa acionar a Polícia Militar por ter sido agredida. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Os policiais foram até a Avenida da Amizade para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima estava escondida atrás de um carro e relatou ter sido agredida pelo marido, além de ter sido ameaçada com uma faca e uma arma de fogo.

Ao chegar à residência, os agentes abordaram o suspeito no portão da casa. Nada de ilícito foi localizado na busca pessoal, mas um veículo com as luzes acesas, estacionado nas proximidades, chamou a atenção da equipe.