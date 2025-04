Baep prende fugitivo condenado a mais de 30 anos de prisão

Um homem condenado a mais de 30 anos de prisão e que estava foragido da Justiça foi preso pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na noite de segunda-feira (28), em Campinas. O fugitivo havia obtido o benefício da saidinha de Natal, mas não retornou desde então.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na área do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), quando passaram próximo ao foragido, que demonstrou nervosismo e acelerou o passo, entrando no quintal de uma residência.

Os policiais decidiram realizar a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. No entanto, ao consultarem o sistema, descobriram que ele estava foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Mongaguá, onde cumpria pena por latrocínio.