Terça volta a ter tempo estável e temperatura amena na RMC

A previsão para esta terça-feira (29) indica nebulosidade variável na Região Metropolitana de Campinas. O dia começou com céu parcialmente nublado a nublado, mas a tendência é de diminuição da cobertura de nuvens ao longo das horas.

Os ventos sopram com intensidade moderada, principalmente no começo da manhã e a partir do final da tarde, transportando ar mais frio para a região e impulsionando a queda nas temperaturas.

A manhã teve registros de cerca de 18°C. A máxima prevista é de 24°C, enquanto a mínima, de 16°C, deve ocorrer à noite.