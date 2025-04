Novo semáforo e mudanças no Jd. Roseira organizam trânsito na PUC

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) implantou um novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Gilberto Targon com a Rua Sebastião Lázaro da Silva, no Jardim Roseira, região do campus II da PUC-Campinas. Os novos semáforos entram em operação a partir das 10h desta terça-feira (29).

Além da instalação dos equipamentos, a Rua Sebastião Lázaro da Silva terá sentido único invertido no trecho entre a Rua Carlos Costa e a Rua Geraldo Sussolini, reorganizando o fluxo viário e beneficiando quem circula pelo Corredor BRT Campo Grande e pela Avenida John Boyd Dunlop (JBD).

O investimento foi de R$ 106 mil e inclui tecnologia semafórica inteligente: câmeras instaladas no cruzamento detectam o fluxo de veículos e ajustam, em tempo real, o tempo de abertura dos sinais, priorizando o sentido de maior demanda e reduzindo congestionamentos.