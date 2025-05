CNPEM avança no uso do Sirius para pesquisas do pré-sal

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e a Petrobras concluíram a primeira fase de uma parceria tecnológica que promete revolucionar as pesquisas em óleo e gás no Brasil. O projeto utiliza o Sirius, maior infraestrutura científica do país, para produzir imagens 3D automatizadas de rochas do pré-sal, acelerando a geração de dados em alta resolução.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Iniciado em 2021, o trabalho combinou a implantação de uma microestação na linha de luz Mogno do Sirius e o desenvolvimento de novos métodos de pós-processamento de dados. Com isso, é possível capturar imagens com resolução espacial de até 200 nanômetros, sem danificar as amostras.

“Um dos principais objetivos científicos para os quais a linha Mogno foi planejada é justamente a realização de pesquisas relacionadas a petróleo,” destacou Nathaly Archilha, pesquisadora responsável pela linha no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS/CNPEM).