Acidentes de trânsito caem 25% na região no 1º trimestre

A região de Campinas registrou uma redução de 25% nos acidentes de trânsito com vítimas no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do Infosiga, plataforma gerenciada pelo Detran-SP. O número de sinistros caiu de 5.334 para 3.991 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Campinas acompanhou a média da região, reduzindo os casos de 799 para 596. Com isso, as mortes no trânsito também diminuíram, com destaque para março, que teve uma queda de 62% em relação a março de 2024. No acumulado do trimestre, o recuo no número de vítimas fatais foi de 30%.

O saldo positivo foi impulsionado pela queda nos acidentes envolvendo motos, que caíram 36% entre janeiro e março, e também nos sinistros com carros, que tiveram metade das mortes registradas no ano anterior.