Campinas ultrapassa 25 mil casos de dengue em 2025

Campinas ultrapassou a marca de 25.376 casos confirmados de dengue em 2025, de acordo com o Painel Interativo de Arboviroses atualizado nesta segunda-feira (28). Apesar do alto número de registros, o município contabiliza três óbitos pela doença até o momento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O monitoramento da Secretaria de Saúde indica que o pico de casos ocorreu entre março e abril, quando semanas chegaram a registrar mais de 3.200 novos diagnósticos. Nas duas últimas semanas, no entanto, houve uma desaceleração, embora os dados mais recentes ainda sejam preliminares e possam sofrer alterações.

Em relação à faixa etária, a maior concentração de casos ocorre entre adultos de 20 a 49 anos, com destaque para as faixas de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Mulheres seguem com número ligeiramente superior de casos em praticamente todas as idades.