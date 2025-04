Usuários registram ônibus “caindo aos pedaços” em Campinas

Além da fiscalização diária da operação em campo, a Emdec realiza inspeções veiculares em toda a frota do transporte público coletivo, procedimento que verifica mais de 840 itens. Em casos de veículos com maior tempo de uso, as vistorias passaram a ser trimestrais.

E vale lembrar que a total modernização dos veículos do sistema de transporte público está atrelada à nova licitação, que prevê renovação de 100% da frota e ar-condicionado em todos os veículos, além de Wi-fi, tomadas USB, câmeras CFTV, GPS e terminal de computador de bordo, ao longo do contrato. A minuta do edital da licitação foi publicada no último dia 2 e segue aberta para consulta pública até o dia 2 de julho.