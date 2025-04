Homem ateia fogo em viatura de Polícia em frente à Delegacia

A Polícia Civil de Indaiatuba prendeu em flagrante, neste domingo (27), um homem acusado de incendiar uma viatura estacionada na sede do plantão policial da cidade. O veículo, uma Parati branca da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, sofreu danos parciais, com o fogo atingindo o interior do carro.

Segundo o boletim de ocorrência, um transeunte alertou os policiais, e o escrivão Sandro Luis Ribeiro dos Santos utilizou um extintor para controlar as chamas antes da chegada do reforço. O ataque também resultou no quebra do vidro da porta do lado esquerdo do veículo.

Com apoio da Guarda Civil Municipal, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o suspeito na esquina das ruas Tuiuti e Cerqueira César. Identificado como Carlos Eduardo Domingos Cubero, ele confessou o crime durante a abordagem e foi encaminhado à delegacia.