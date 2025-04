Criminosos tentam roubar caixas eletrônicos de banco em Campinas

Uma tentativa de furto a caixas eletrônicos foi registrada no início da noite deste domingo (27) em uma agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Ruy Rodriguez, no Jardim Novo Campos, em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos abriram um buraco na parede e invadiram a sala onde ficam os equipamentos.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos ainda tentaram acessar a sala de monitoramento para desligar as câmeras de segurança, mas não conseguiram completar a ação. Sem conseguir roubar valores, eles fugiram do local.

Durante a perícia, a Polícia Científica encontrou duas barras de ferro e uma camiseta abandonadas em um terreno baldio ao lado da agência. Amostras do tecido foram recolhidas para análise. As imagens das câmeras internas e externas devem auxiliar na identificação dos suspeitos.