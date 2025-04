Trajeto de linha de ônibus será ampliado a partir desta segunda

Os moradores do Residencial Mont Blanc serão beneficiados com a ampliação do atendimento da linha 353 (Alphaville) na região. A mudança, determinada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), passa a valer a partir desta segunda-feira (28).

Agora, a linha vai circular e atender novos pontos de parada na Estrada Municipal Adelina Segantine Cerqueira Leite, inclusive em frente ao residencial Mont Blanc.

A linha alimentadora 353 transportou, no mês de março, quase 6,2 mil passageiros em dias úteis (passagens pela catraca).