Homem que vendia drogas via WhatsApp é preso em Sumaré

Um homem foi preso pela PM (polícia militar) acusado de vender drogas pelo whatsapp em Sumaré. A prisão aconteceu no bairro Jardim das Nações, depois que o suspeito tentou fugir da abordagem policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento pela Avenida Chico Mendes, os agentes notaram a atitude suspeita e iniciaram a perseguição. O homem tentou despistar os policiais, jogando uma sacola sobre o telhado de uma residência.

Com ele, foi apreendido um celular com várias mensagens de pessoas solicitando drogas. Após varredura no local, a PM encontrou a sacola arremessada, que continha 27 trouxas de maconha, 23 eppendorfs de cocaína, nove porções de "dry" e 13 pedras de crack.