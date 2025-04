Sanasa suspende abastecimento de água no Real Parque

Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradual . A Sanasa orienta que moradores façam uso consciente da água durante o período de manutenção. Imóveis com reservatórios internos para consumo de 24 horas não devem ser afetados , enquanto quem não possui essa estrutura deve providenciar armazenamento prévio .

A interrupção afeta imóveis localizados entre a Avenida Doutor Eduardo Pereira de Almeida e as ruas das Flores , Guido de Camargo Penteado Sobrinho e Francisco Sanches Filho .

A Sanasa realiza nesta terça-feira (29) uma obra de interligação de redes que vai suspender o fornecimento de água no bairro Real Parque , em Campinas , das 8h às 17h .

A empresa também reforça a importância de manter as caixas d'água fechadas e protegidas com telas, como forma de prevenir a proliferação do mosquito da dengue.