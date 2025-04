Breakfast Weekend começa neste sábado em Campinas

Com o objetivo de promover experiências gastronômicas diferenciadas em estabelecimentos selecionados, o Breakfast Weekend atua com preços promocionais em quatro faixas distintas: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90.

O festival também oferece descontos que chegam a mais de 30% nos hotéis, cafeterias e boulangeries participantes, que oferecem cafés da manhã no sistema buffet ou de combos.

A primeira edição do Breakfast Weekend começa neste sábado (26) em Campinas. O evento, que vai até o dia 25 de maio, traz opções completas e valores de R$ 39,90 a R$ 89,90.

Confira a lista dos participantes:

Menu Standard (R$ 39,90): Alvear Cambuí - Café e Gastronomia; Café Maritaka; Cheirin Bão Campinas Centro; Ibis Jundiaí Shopping; Ibis Styles Campinas Alphaville; e Mercure Jundiaí Shopping; Ibis Itatiba.

Menu Plus (R$ 49,90): Cadique Café; I Am Design Hotel by Hotelaria Brasil; Ibis Campinas Centro; Hotel Premium Campinas; e Sterna Café Beaumont.