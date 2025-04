Rota apreende R$ 16 mil durante operação em Campinas

Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) de São Paulo apreenderam R$ 16 mil durante uma operação em Campinas. O caso aconteceu na sexta-feira (25), em um bar no Jardim Monte Cristo, onde um homem foi preso.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, além do dinheiro, também foram apreendidos tijolos de maconha. Tanto o dinheiro, quanto o entorpecente estavam escondidos no interior de um bar situado na Rua Engenheiro Sylvio Antônio Zuffo Grieco, um dos principais pontos do Jardim Monte Cristo.

"A operação integra uma série de ações estratégicas que visam enfraquecer a atuação de organizações criminosas em bairros da periferia de Campinas. As diligências seguem em andamento para localizar outros envolvidos e identificar a origem do material apreendido", informou a SSP.