Previsão: final de semana de pouca chuva e tempo estável na RMC

Após a passagem de uma área de instabilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas), o tempo volta a ficar mais estável e com poucas chuvas neste fim de semana.

Neste sábado (26), a chuva diminui e o Sol volta a aparecer entre muitas nuvens na região. Há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. A temperatura máxima prevista fica na casa dos 26°C em Campinas.

Já no domingo, o tempo será um pouco mais instável e com possibilidade de chuva fraca e isolada na região, a qualquer momento do dia. O Sol aparece entre nuvens.