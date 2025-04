Unicamp encontra agrotóxicos na água da chuva de Campinas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) revelou, em estudo publicado no periódico Chemosphere, que a água da chuva coletada em Campinas, Brotas e São Paulo está contaminada com agrotóxicos. A pesquisa, divulgada pela Revista Fapesp, alerta para a necessidade de cautela no uso dessa água para abastecimento humano.

As amostras foram coletadas entre agosto de 2019 e setembro de 2021 e apontaram a presença de herbicidas, fungicidas e inseticidas em todas as cidades analisadas. Campinas apresentou a maior concentração, com 701 microgramas por metro quadrado (µg/m²), seguida por Brotas (680 µg/m²) e São Paulo (223 µg/m²).

Segundo o estudo, a quantidade de agrotóxicos está diretamente relacionada à extensão das áreas agrícolas em cada município: quase 50% do território de Campinas é composto por cultivos, contra 30% em Brotas e 7% na capital paulista.