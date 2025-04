Cesinha assina posse como novo reitor da Unicamp até 2029

Uma semana após a publicação de sua nomeação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o professor Paulo Cesar Montagner assinou, na tarde desta quinta-feira (24), o termo de posse como novo reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele assumirá o mandato entre 2025 e 2029, sucedendo o professor Antonio José de Almeida Meirelles, que esteve à frente da instituição desde abril de 2021.

Montagner será o 14º reitor da história da Unicamp, na linha sucessória iniciada por Zeferino Vaz, fundador da universidade. Ao lado dele, o professor Fernando Coelho, do Instituto de Química, deverá ocupar o cargo de coordenador-geral da universidade.

A cerimônia solene de posse está marcada para o dia 28 de abril. Durante o ato administrativo, Montagner agradeceu o apoio recebido, reforçou sua parceria com Coelho e afirmou estar preparado para os desafios do cargo. Com trajetória sólida na instituição, ele já atuou como colaborador direto de dois reitores: Tadeu Jorge (2013–2017) e Antonio Meirelles (2021–2025).