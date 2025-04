Campinas recebe 23 mil doses da vacina Moderna contra Covid

A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta sexta-feira (25) a distribuição de 23,1 mil doses da vacina da Moderna contra a covid-19 para os centros de saúde do município. Os imunizantes fazem parte de uma nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde e já estão atualizados com a cepa JN.1, variante mais recente em circulação.

A vacinação é destinada a todas as faixas etárias, conforme as diretrizes nacionais. No calendário de rotina, a dose é obrigatória para crianças de 6 meses a 4 anos, além de idosos e gestantes. Pessoas que integram os grupos prioritários, como aquelas com comorbidades ou condições que aumentam o risco de formas graves da doença, também devem se vacinar.

A aplicação segue conforme o horário de funcionamento de cada unidade básica de saúde. Os endereços e telefones estão disponíveis no site oficial da vacinação da cidade: vacina.campinas.sp.gov.br.