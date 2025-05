Campinas autoriza passarela aérea entre prédios no Centro

A permissão para construir as passagens será onerosa , com taxa anual calculada conforme a área ocupada e o valor do metro quadrado da região , de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV) . Imóveis públicos terão isenção dessa cobrança.

As passagens aéreas são estruturas elevadas sobre vias públicas que interligam dois prédios em quadras distintas , funcionando exclusivamente como corredores para pedestres , sem uso comercial ou publicitário. Elas devem ter altura mínima de seis metros em relação ao solo e largura máxima de seis metros , utilizando materiais que não prejudiquem a visibilidade do trânsito.

A Prefeitura de Campinas publicou um novo decreto que regulamenta o uso do espaço aéreo público para a construção de passarela aéreas permanentes entre edifícios no Centro . A medida, que segue o artigo 8º da Lei Complementar 395 de 2022 , visa a revitalização urbana , modernizando a área central e estimulando a reabilitação de imóveis.

De acordo com a secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, a iniciativa está alinhada ao Plano Diretor Estratégico e ao Estatuto da Cidade. "O objetivo é modernizar o uso do espaço urbano, atrair investimentos, valorizar imóveis e criar uma cidade mais conectada e acessível," afirmou.

A permissão para uso do espaço aéreo será concedida por até 30 anos, mediante decreto individual. As passagens deverão ser cobertas, destinadas exclusivamente a pedestres e respeitar a arborização e infraestrutura pública existente. A responsabilidade pela manutenção será do permissionário.

Empreendimentos em reabilitação urbana poderão solicitar a construção, desde que os imóveis estejam regularizados e o projeto cumpra os requisitos do decreto. O pedido deve ser feito online no site da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, acompanhado de documentos como projeto arquitetônico em 3D, documentação dos proprietários, anuência de concessionárias de serviços e aprovação do Corpo de Bombeiros.