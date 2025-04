Campinas define empresa para obra de piscinão no Centro

Segundo a Secretaria de Administração, após a homologação publicada no Diário Oficial , o processo segue para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) , que autorizará a despesa e iniciará a formalização do contrato. A ordem de serviço será assinada na primeira semana de maio , e em seguida será feita a montagem do canteiro de obras . A previsão é que os trabalhos durem 24 meses .

A Prefeitura de Campinas homologou o resultado da licitação para a obra de contenção de enchentes na Praça da Ópera , no Centro da cidade. O projeto, que integra o Plano de Controle de Enchentes da Região Central , prevê a construção do reservatório RS1 , com investimento de R$ 125.595.094,81 . A licitação foi vencida pelo Consórcio Reservatório Praça da Ópera JDPC , formado pelas empresas Jofege Pavimentação, DP Barros Pavimentação e Casamax Comercial e Serviços , que ofereceram desconto de 5% sobre o orçamento base.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, esse será o segundo reservatório de grande porte da cidade, complementando o já existente na Praça Princesa d’Oeste. Juntos, os dois equipamentos devem resolver até 95% dos alagamentos no centro. O próximo passo do plano será a bacia do córrego Piçarrão, cujos estudos já estão em andamento.

O Plano de Controle de Enchentes inclui ainda oito grandes obras nas bacias dos córregos Serafim e Proença. A primeira delas já está em construção na região do Jardim Paranapanema, com investimento de R$ 205,8 milhões. O reservatório RP-1, que será coberto, está sendo ligado à Avenida Princesa d’Oeste por um túnel metálico de 3,5 metros de diâmetro, construído com tecnologia Tunnel Liner.

A maior parte do investimento é financiada com recursos do BNDES, que destinou R$ 503 milhões para a primeira etapa do plano. A contrapartida da Prefeitura é de R$ 55,9 milhões, totalizando R$ 559,6 milhões já garantidos para o programa. O orçamento estimado para todas as fases das obras é de aproximadamente R$ 1 bilhão.