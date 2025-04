Vini nega irregularidades após processo que pode cassar mandato

O vereador Vini Oliveira (Cidadania) se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (24), quase 24 horas após a Câmara Municipal de Campinas aprovar a abertura de uma comissão processante que pode resultar na cassação de seu mandato. Em nota divulgada nas redes sociais, Vini negou qualquer irregularidade e afirmou que apenas exerceu sua função fiscalizatória como parlamentar.

A comissão foi instaurada na sessão de quarta-feira (23), com 23 votos favoráveis e 9 contrários, após a apresentação de uma denúncia pela médica Daiane Copercini, da Rede Mário Gatti. Segundo o documento, Vini teria invadido o Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro acompanhado de assessores, filmando pacientes e servidores sem autorização.

A acusação inclui suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ao sigilo médico, além de conduta incompatível com as prerrogativas do cargo, o que motivou também manifestações de repúdio por parte de entidades como o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).