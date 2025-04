Interdições no Ouro Verde mudam tráfego para festa religiosa

A realização da Festa Cultural de Santo Expedito vai provocar mudanças no trânsito na região do DIC 1, em Campinas. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) fará a interdição de trechos da avenida Jacaúna e da rua Mendarama em cinco datas: 26 e 27 de abril, 3, 4 e 10 de maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio será sempre das 15h às 23h, abrangendo o cruzamento da avenida Jacaúna com a rua Mendarama, o trecho entre as ruas Édson Arantes do Nascimento e Pocema, e o cruzamento das vias Jacy e Itambé.

Para viabilizar o trânsito, a Emdec programou desvios: no sentido bairro-Centro, o caminho será pelas vias Édson Arantes do Nascimento, Nelson Barbosa da Silva, Jurupari, Itambé e Pocema; no sentido Centro-bairro, o trajeto será o inverso.