GM prende motorista suspeito de atropelar e matar motociclista

A Guarda Municipal de Campinas identificou e prendeu o motorista suspeito de ter atropelado e matado o motociclista Evandro Fernando Rodrigues Leite, de 37 anos, na noite da última terça-feira (23), no Jardim Campos Elíseos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O suspeito foi encontrado no Jardim Rossin e o carro envolvido no atropelamento localizado no Jardim Florence, ambos na região do distrito do Campo Grande. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial, no Jardim Novo Campos Elíseos.

O acidente aconteceu quando um veículo colidiu contra a motocicleta de Evandro, que caiu no chão e chegou a conversar com os policiais militares. No entanto, ele começou a ter uma parada cardíaca logo após a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e não resistiu.