PM flagra venda de drogas e prende suspeito em Hortolândia

A Polícia Militar flagrou uma venda de drogas em Hortolândia e prendeu um suspeito em flagrante. A ação foi realizada por agentes do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no Jardim Sumarezinho.

Durante o policiamento pela Rua Geraldo Mendes, área já conhecida pelo tráfico de entorpecentes, os policiais avistaram três homens. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, mas foram abordados na sequência. Nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, em varredura nas proximidades, foi localizada uma sacola com 64 invólucros de crack, 43 papelotes de maconha, 21 papelotes de cocaína, três porções de ice e R$ 543 em dinheiro.

Um dos abordados confessou o envolvimento com o tráfico e afirmou que os outros dois estavam no local para comprar drogas. O caso foi registrado no plantão policial da cidade, e o suspeito de venda de entorpecentes permaneceu preso à disposição da Justiça.