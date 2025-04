Namorado foge e deixa mulher ir presa com revólver irregular

Uma mulher foi presa em flagrante por portar um revólver calibre 38 irregular em Sumaré após seu namorado fugir durante uma abordagem policial. O caso ocorreu durante patrulhamento do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no Jardim Picerno.

Segundo a PM, os policiais abordaram um veículo ocupado por um casal. Durante a revista, os agentes localizaram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, carregado com seis munições, além de uma caixa com outras dez munições. O motorista, ao ser informado da apreensão, fugiu a pé, abandonando a namorada no local.

A mulher afirmou que a arma pertencia ao namorado e forneceu os dados dele para a equipe. Todo o material apreendido foi levado ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.