Alta procura no Mário Gattinho suspende cirurgias eletivas

A Prefeitura de Campinas vai reforçar a rede pública de saúde com a abertura de 10 novos leitos de UTI pediátrica para enfrentar o período crítico de doenças respiratórias em crianças, comum entre os meses de abril e agosto. A medida é uma resposta ao aumento da demanda por internações e uso de oxigênio por conta de infecções sazonais.

Dos novos leitos, seis serão ativados nesta sexta-feira (25) no Hospital Mário Gattinho, e os outros quatro entram em operação no Hospital da PUC a partir de 1º de maio. Além disso, a Secretaria de Saúde está negociando a contratação de mais quatro leitos de UTI infantil com o Hospital Samaritano.

Desde março, a rede pública já havia ampliado a estrutura com nove leitos adicionais, sendo cinco de UTI no Hospital Ouro Verde e quatro na Irmandade de Misericórdia (dois de UTI e dois de enfermaria). A expansão busca garantir assistência adequada diante da crescente procura por atendimentos pediátricos.