CRAS Anhumas suspende atendimentos por falta de energia

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Anhumas, localizado no Jardim Madalena, em Campinas, interromperá seus atendimentos a partir das 12h desta quinta-feira (24) devido a uma manutenção programada na rede elétrica do bairro. A previsão é que o fornecimento seja normalizado até as 17h do mesmo dia, segundo a Prefeitura.

A unidade, situada na Rua Dona Luísa de Gusmão, nº 2200, retomará os serviços normalmente nesta sexta-feira (25), seguindo seu horário habitual de funcionamento.

De acordo com a administração municipal, a suspensão temporária do atendimento é uma medida preventiva para garantir a segurança de usuários e profissionais durante a intervenção técnica no sistema elétrico. A coordenação do CRAS Anhumas agradeceu a compreensão e informou que está à disposição para eventuais esclarecimentos à população.