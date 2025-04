Câmara debate criação de Hub de Inovação na Vila Industrial

A Câmara Municipal de Campinas realiza às 19h30 desta sexta-feira (25) uma reunião pública para discutir o projeto de transformação do antigo Complexo Ferroviário da Vila Industrial em um Hub de Inovação, Cultura e Tecnologia. A proposta é fruto de um acordo de cooperação técnica entre a PUC-Campinas e a Prefeitura Municipal e será debatida no âmbito da Frente Parlamentar de Acompanhamento à Implantação do Trem Intercidades, coordenada pelo vereador Nick Schneider (PL).

Segundo o parlamentar, a Frente foi criada para funcionar como ponte entre o Legislativo e os projetos executivos em andamento, e destaca o potencial transformador da iniciativa: “É evidente que um projeto dessa magnitude mudará a vocação da Vila Industrial e do Centro.”