Faculdade oferece orientação gratuita sobre Imposto de Renda

A Unimetrocamp está oferecendo atendimento gratuito para pessoas que precisam de ajuda para preencher a Declaração do Imposto de Renda. O serviço é prestado por estudantes do curso de Ciências Contábeis, sob orientação do professor Ederson Gobato, e segue até o dia 29 de maio.

As orientações acontecem de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, na sede da universidade, localizada na Rua Doutor Sales de Oliveira, 1661, Vila Industrial, em Campinas. Não é necessário agendamento prévio — basta comparecer ao local com o informe de rendimentos e documentos pessoais.

Devem declarar o Imposto de Renda quem teve renda anual superior a R$ 33.880, além de outras situações específicas, como: